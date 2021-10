FNP Technologies : quel projet d'entreprise ?

(Boursier.com) — FNP Technologies (ex-Multimicrocloud), un acteur logiciel sur les marchés de l'hôtellerie depuis 30 ans, dévoile son nouveau plan stratégique visant à insuffler une nouvelle dynamique, sous l'impulsion de la nouvelle équipe managériale mise en place depuis début août, présidée par Richard Marganne.

Alors que FNP Technologies présentait, le 18 août dernier, sa nouvelle organisation et son virage stratégique vers le numérique avec l'acquisition de la société Fliptech, la société revient sur ses deux activités autour de sa solution logiciel de gestion hôtelière 'MAT.' et l'écosystème FlipNpik.

La solution logicielle 'MAT.'

FNP Technologies s'est appuyée sur ses expériences acquises pour offrir aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, la première solution 3 en 1, la plus complète et accessible du marché avec la volonté de relever le défi de l'adaptation aux nouvelles Technologies. Compatible sur tous les systèmes d'exploitation, utilisable depuis toutes les plateformes -ordinateurs, mobiles et tablettes- et conçue sur la base d'algorithmes performants issus d'experts du Massachusetts Institute of Technology et de l'école Hôtelière de Lausanne, la nouvelle version du logiciel de gestion MAT. a été conçue et développée pour répondre à tous les besoins en gestion hôtelier "PMS, Distribution, Yield Management" : facilité de gestion du quotidien de l'hôtelier ; renforcement de la visibilité des professionnels parmi les multiples acteurs du booking, ; optimisation des revenus ; adaptation évolutive des nouvelles habitudes de réservation/ consommation des clients.

La version 100% Cloud sera finalisée pour la fin de l'année.

FlipNpik, pour dynamiser le commerce local

Dans le cadre de son virage stratégique et digital, FNP Technologies a fait l'acquisition en juillet 2021 de la société Fliptech SA, qui exploite la technologie et la propriété intellectuelle de FlipNpik, déployée depuis fin 2020 en Europe et en Amérique du Nord. Développée en collaboration avec les équipes de développeurs de FNP Technologies, FlipNpik a été imaginée autour d'un écosystème engageant et participatif pour dynamiser la visibilité des commerçants. Il est basé sur un modèle de récompenses par lequel FlipNpik remercie les consommateurs/ ambassadeurs, pour leur participation active dans la promotion de l'achat local à travers la création et le partage de contenus numériques au sein de l'écosystème.

Fort de son succès, FlipNpik regroupe à ce jour plus de 25.000 consommateurs et 15.000 commerçants inscrits.

Synergies

La force marketing et de communication de FlipNpik avec l'expertise technologique de MAT. confèrent de nombreux avantages stratégiques et synergiques à FNP Technologies, notamment grâce à la vente croisée de ses outils FlipNpik et MAT. s'offrant ainsi de prometteuses perspectives de développement.

L'écosystème FlipNpik a été labélisé par le pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation en avril 2020, propulsant ainsi FlipNpik parmi les meilleurs projets Fintech de France.