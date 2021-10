FNP Technologies : MAT. entre en phase de test

(Boursier.com) — Après plusieurs mois de développement sur la nouvelle version de MAT., le nouveau logiciel de FNP Technologies 100% Cloud et sécurisée, la société lance les tests de sa nouvelle version pour une durée de 2 mois auprès de plusieurs partenaires hôteliers et de la restauration.

Disponible via tous les systèmes d'exploitation et sur tous supports, le nouveau logiciel MAT. développé en multi-langues et multi-devises sera commercialisé début d'année 2022.