FNP Technologies : augmentation de capital

(Boursier.com) — Multimicrocloud , qui change de dénomination sociale pour devenir FNP Technologies, vient de lever des fonds. D'une part, le Conseil d'Administration a procédé à une augmentation de capital par placement privé et d'autre part, il procède à une augmentation de capital par compensation de créances Fliptech. Les deux augmentations du capital entérinées sont respectivement de 4 millions d'euros par placement privé, en rémunération d'apports en nature constitués d'actions de la société Fliptec, et 2,3 ME par compensation de créances Fliptech.

Augmentation de capital de 4ME par apport de titres

L'augmentation de capital, d'un montant de 223.999,944 euros portant le nouveau capital social à 503.999,944 euros, a donné lieu à l'émission de 15.999.996 actions ordinaires nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (ABSA 1), auxquelles sont attachés 7.999.997 bons de souscription d'actions (BSA 1), soit 1 BSA 1 pour 2 ABSA 1 à émettre, en rémunération de l'apport en nature de 77.000.000 actions de la société Fliptech, représentant 100% du capital de Fliptech.

Les ABSA 1 ont été émises au prix de souscription unitaire de 0,25 euro d'une valeur nominale de 0,014 euro chacune, représentant une augmentation de capital de la Société de 3.999.999 euros, prime d'émission incluse.

Augmentation de capital par compensation de créances Fliptech

L'augmentation de capital d'un montant de 127.630,888 euros, portant le nouveau capital social à 631.630,832 euros, a donné lieu à l'émission de 9.116.492 ABSA 2, auxquelles sont attachés 1.823.296 bons de souscription d'actions (BSA 2), soit 5 BSA 2 pour 1 ABSA 2 intégralement libérés lors de la souscription en numéraire par compensation avec les créances certaines et exigibles, suite à la conclusion d'un contrat de cession de dettes le 19 juillet 2021 entre la Société Multimicrocloud et la société Fliptech.

Les ABSA 2 ont été émises au prix de souscription unitaire de 0,25 euro, d'une valeur nominale de 0,014 euro chacune, représentant au total une augmentation de capital de de 2.279.123 euros, prime d'émission incluse.

Le capital social de la société est désormais composé de 45.116.488 actions de 0,014 euro de valeur nominale.