Fnac et Darty étoffent leur offre de mobilité urbaine

Fnac et Darty étoffent leur offre de mobilité urbaine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un partenariat noué avec PEUGEOT Cycles, les enseignes Fnac et Darty étoffent leur offre de mobilité urbaine en introduisant deux modèles de vélos à assistance électrique (VAE) de la marque iconique au Lion : le vélo urbain "Legend" eLC01 au look néorétro et le vélo trekking polyvalent eT01.

Pour répondre aux envies des plus jeunes, la draisienne J12 vient également renforcer le catalogue du groupe.

Avec pour valeur commune l'esprit d'innovation, ces deux acteurs français ont la volonté de répondre aux nouveaux besoins du grand public en proposant des produits et solutions de qualité. A travers ce partenariat, les enseignes Fnac et Darty offrent ainsi à leurs clients une plus grande diversité en termes de choix de solutions de mobilité urbaine, renforçant leur positionnement de leader européen de la distribution de produits techniques.

Robustes et de grande qualité, les vélos signés PEUGEOT Cycles sont conçus et assemblés en France. Pour prolonger la durabilité de leur deux-roues, les clients pourront compter sur un service de réparation sur rendez-vous grâce au partenariat noué entre le groupe Fnac Darty et Cyclofix, spécialiste de la maintenance pour les produits de micro-mobilité (trottinettes, VAE et escooters).

"D'ores et déjà en précommande sur Fnac.com et Darty.com, ces solutions de mobilité urbaine seront exposées au sein d'espaces dédiés dans une trentaine de magasins en France, à partir du 20 novembre. Avec ces nouveaux canaux de distribution venant compléter les ventes e-commerce du site cycles.peugeot.fr et son réseau de revendeurs traditionnels, PEUGEOT Cycles ressert le lien avec ses clients afin d'être toujours au plus près de leurs attentes" conclut le groupe.