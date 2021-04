Fnac Darty : une performance solide au premier trimestre

Fnac Darty : une performance solide au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty affiche au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 1,818 milliard d'euros, en hausse de +21,7% en données comparables par rapport à 2020 et de +22% en données publiées. Cette performance qualifiée de solide a été réalisée en dépit des restrictions sanitaires qui ont perduré tout au long du trimestre dans l'ensemble des pays où le groupe opère.

Ainsi, en France, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place dès janvier avec l'instauration d'un couvre-feu national à partir de 18h et, dans certaines régions, la fermeture des magasins et centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés dans un premier temps, puis de plus de 10.000 dans un second temps. En Suisse, l'ensemble des magasins ont été fermés pendant un mois et demi avec toutefois la possibilité de réaliser des ventes en click & collect. Enfin, en Péninsule Ibérique, des jauges de trafic et des restrictions horaires en magasins ont continué à pénaliser les ventes.

La très bonne dynamique du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a été soutenue par les ventes réalisées sur le canal digital ainsi que par le report d'une partie des ventes des magasins fermés vers les magasins restés ouverts, soulignant la pertinence du modèle omnicanal. De plus, cette solide performance, portée par les catégories de produits en lien avec le confinement, à savoir le télétravail et le bien-être à la maison, bénéficie également d'un effet de base de comparaison favorable en lien avec le premier confinement qui avait débuté le 15 mars 2020 et pendant lequel la quasi-totalité du parc de magasins était fermée.

Au cours du trimestre, les activités e-commerce sont marquées par une croissance de +45%, représentant 28% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 23% un an plus tôt.

Le taux de marge brute est en retrait au cours du trimestre, dû à l'impact négatif de la baisse des ventes de la billetterie, toujours pénalisées par les mesures gouvernementales imposées à l'industrie du spectacle, et à l'effet dilutif technique de la franchise. Hors ces deux éléments, Fnac Darty précise que sone taux de marge brute est en légère croissance sur le trimestre par rapport au 1er trimestre 2020.

Dans un contexte incertain où Fnac Darty anticipe un 1er semestre toujours perturbé par la crise sanitaire et un 2ème semestre marqué par des conditions d'exploitation plus normalisées, le groupe reste " confiant mais prudent " sur la performance de ses marchés en 2021. Fnac Darty maintient ses perspectives pour 2021 et vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.