Fnac Darty : un test avec Cajoo

(Boursier.com) — Des produits Fnac Darty disponibles chez Cajoo. Comme révélé par 'LSA', divers biens commercialisés par le distributeur de produits culturels sont stockés "dans les dark stores du quick commerçant, qui est présent à Paris, dans la petite couronne, à Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon". "A compter d'aujourd'hui, des produits de Fnac Darty sont disponibles dans tous nos dark stores et peuvent être livrés en 15 minutes", a déclaré au magazine Henri Capoul, fondateur et CEO de Cajoo. Comme le souligne Midcap Partners, ce test, comme celui avec Uber Eats, permet à Fnac Darty de voir si cette offre lui permet de capter de nouveaux clients.