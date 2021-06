Fnac Darty : un partenariat avec Zeway

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour étendre son offre de mobilité urbaine et proposer des produits plus innovants et responsables, le groupe Fnac Darty a noué un partenariat avec la startup française Zeway, premier acteur à proposer en Europe un concept de scooter électrique personnel à batterie échangeable en 50 secondes dans des stations partout à Paris et sa proche banlieue.

Dans le cadre de cet accord, les enseignes Fnac et Darty proposeront swapperOne, le premier modèle de scooter électrique développé par Zeway, dans 5 magasins de la capitale ainsi que sur leur site e-commerce Fnac.com et Darty.com.

Cet accord vient confirmer les ambitions du nouveau plan stratégique Everyday du groupe Fnac Darty, visant à accompagner les consommateurs au quotidien vers une consommation durable et éclairée , explique-t-on auprès de Fnac-Darty.

Depuis 2016 et la distribution des premiers hoverboards, puis des trottinettes électriques et des vélos à assistance électrique, l'offre de Fnac Darty sur le secteur de la mobilité urbaine s'enrichit régulièrement. Après le partenariat d'envergure autour de Citroën AMI, ainsi que le lancement du scooter électrique RED à 300 km d'autonomie, cette collaboration avec Zeway se veut tout aussi innovante et différenciante.