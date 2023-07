Fnac Darty / Starlink : le kit de connexion de Space X pour combler des zones blanches en France

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce la distribution en avant-première en France du kit Standard Starlink, développé par la division de Space X.

Le kit Standard Starlink permet à ses utilisateurs de bénéficier de performances Internet élevées, sur 100% du territoire français, même dans les zones blanches.

Actuellement en pré-commande au sein des réseaux magasins Fnac et Darty ainsi que sur Fnac.com et Darty.com, cette solution est accessible au tarif de 199,99 euros (au lieu de 449,99 euros) jusqu'au 31 juillet.

"En s'associant à Starlink, nous souhaitions adresser aux clients dépourvus d'une connexion internet performante ou aux grands consommateurs de données, une solution adaptée à tous leurs besoins", explique Julien Peyrafitte, directeur commercial du groupe Fnac Darty.

Avec près d'1 million d'abonnés dans le monde et plus de 10.000 en France, le FAI très haut débit par satellite Starlink a été créé pour couvrir les zones non ou peu couvertes par les fournisseurs d'accès internet usuels et offrir à la population une solution d'accès internet très performante, et ce par temps couvert ou même neigeux. Grâce à plus de 3.600 satellites évoluant en orbite terrestre basse (LEO), les utilisateurs de la solution Starlink peuvent bénéficier d'un débit descendant allant de 50 à 220 Mbits/s, avec un temps de latence moindre (20 à 40 ms) et la possibilité de transporter rapidement une grande quantité de données à travers le monde, sans limitation de consommation de données.