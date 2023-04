Fnac Darty : stabilité du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Fnac Darty enregistre un chiffre d'affaires de 781 millions d'euros, stable en données comparables et en données publiées dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette bonne performance traduit l'adaptation de l'offre du Groupe sur une large gamme de produits et services, de l'équipement électroménager aux produits éditoriaux et de loisirs.

La persistance de l'inflation et le niveau élevé d'équipement constitué pendant la crise sanitaire conduisent les consommateurs à procéder à des arbitrages de consommation en faveur des produits éditoriaux et de loisirs avec une retenue sur les achats d'équipements non indispensables.

Le taux de marge brute du groupe est stable par rapport au 1er trimestre 2022. Hors impact dilutif de la franchise, il est en progression de 20 pbs, grâce à l'impact positif des services (poursuite du déploiement de Darty Max et la reprise de l'activité sur la billetterie), partiellement compensé par un effet mix canal/produit négatif (notamment pénalisé par la hausse du poids du gaming et le recul des ventes d'électroménager).

Plan de réduction de la consommation énergétique

Afin de faire face au renchérissement des coûts de l'électricité, le Groupe a accéléré la mise en oeuvre de son plan de réduction de la consommation énergétique. D'ici la fin de l'année 2023 environ 60% du parc de magasins devrait être converti en éclairage full LED, et l'ensemble des conversions sera achevé à la fin du 1er semestre 2024. L'objectif visé par le Groupe est une réduction d'au moins 15% de la consommation électrique en France d'ici 2024 par rapport à 2022.

Perspectives

Le 1er trimestre démontre la capacité du Groupe à opérer favorablement dans un environnement macro-économique incertain et inflationniste où les consommateurs attendent des gammes de produits adaptées et des offres responsables et à valeur ajoutée. La mise en oeuvre du plan stratégique Everyday répond à ces attentes avec l'approche omnicanale, l'accent mis sur l'innovation, et le développement d'une offre diversifiée de produits et services. L'acquisition de MediaMarkt Portugal s'intègre dans cette volonté de croissance rentable.

Par ailleurs, le Groupe poursuivra sa maîtrise des coûts grâce à la poursuite des plans de performance permettant de compenser une grande partie de l'inflation de l'exercice et particulièrement dans le domaine de la consommation énergétique.

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs d'atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 ME, un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.

Daniel Kretinsky, 1er actionnaire du groupe

Dans le cadre de sa publication trimestrielle, Fnac Darty précise que Vesa Equity Investment, véhicule d'investissement contrôlé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, a notifié le 21 mars dernier à l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), détenir plus de 25% du capital et des droits de vote de Fnac Darty, sans avoir l'intention de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au Conseil d'administration, ni d'acquérir le contrôle du Groupe. "Vesa Equity Investment est désormais le 1er actionnaire du Groupe (25,1%) devant Ceconomy Retail International (24,2%) et Indexia Développement (11,3%)", précise le groupe sur son tour de table.

Gouvernance

Au cours des 12 derniers mois, le Conseil d'administration a mené une réflexion pour accueillir de nouvelles personnalités afin d'enrichir ses compétences. Ainsi, après avoir recueilli l'avis du Comité des nominations et des rémunérations, il proposera à l'Assemblée générale du 24 mai 2023 notamment de :

- Nommer Olivier Duha, fondateur et co-Président de Webhelp, en qualité d'administrateur ;

- Ratifier la nomination de Mme Laure Hauseux, en qualité d'administratrice.

A l'issue de l'Assemblée générale et sous réserve d'un vote favorable, le Conseil d'administration demeurerait composé de 14 membres dont 11 membres indépendants, 6 femmes et 2 membres représentant les salariés, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.