Fnac Darty  : spéculations en question

(Boursier.com) — Fnac Darty retombe de 1,5% à 34 euros ce vendredi, alors que la semaine a été animée par les dernières annonces de Vesa Equity Investment, véhicule d'investissement contrôlé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui vient de franchir à la hausse le seuil des 25% du capital du groupe, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers.

Vesa Equity Investment détient désormais 25,03% du capital du groupe et des droits de vote après avoir acquis des actions de la société sur le marché boursier.

Le mois dernier, plusieurs rumeurs de marché rapportaient que Daniel Kretinsky cherchait à accroître sa participation dans Fnac Darty, alors de 20%, et qu'il était prêt à mettre la main sur celle de l'allemand Ceconomy, à l'époque premier actionnaire du groupe avec 24% du capital...

En attendant, le distributeur a fait état d'une perte nette de 28 millions, contre un bénéfice de 160 ME en 2021 pour des ventes de 7,95 milliards d'euros, en baisse de 1,9% en données comparables, mais en croissance de +7% par rapport à 2019 proforma... "Cette performance s'inscrit dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat lié à un niveau d'inflation élevé qui a perduré tout au long de l'année, et après une année 2021 record", a précisé le groupe. Le résultat opérationnel courant a atteint 231 ME, après 271 ME en 2021 alors que le taux de marge brute est ressorti à 30,3%, en croissance de +80 points de base.

Encore du mouvement en vue

Pour 2023, le groupe prévoit des ventes en léger repli au 1er semestre, avec une forte hausse des coûts, en particulier sur l'énergie, mais devrait bénéficier de conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre. Fnac Darty attend au global un résultat opérationnel courant 2023 en baisse aux alentours de 200 ME (mais en ligne ou en progression par rapport à 2022 hors impact de la hausse attendue des coûts de l'énergie). Cette baisse devrait être plus prononcée au 1er semestre qu'au 2nd semestre, due à un poids plus important des frais fixes sur l'activité et aux coûts plus élevés de l'énergie sur cette partie de l'année.

Bryan Garnier considérait dans une note récente une offre publique d'achat de Daniel Kretinsky "de plus en plus probable", prévoyant également des risques à plus court terme liés à un conflit de gouvernance entre Kretinsky et Ceconomy et à l'acquisition potentielle de Cdiscount...

La SocGen attend de son côté un premier semestre "compliqué" alors que la consommation reste morose. Pour autant, le courtier juge la valorisation "très raisonnable", alors que la spéculation autour du titre pourrait lui redonner de l'attrait auprès des investisseurs...