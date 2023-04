Fnac Darty : S&P menace

(Boursier.com) — Fnac Darty perd 1,3% à 32,9 euros à la mi-séance à Paris. S&P Global Ratings a abaissé à 'négative' la perspective associée à la note crédit long terme du distributeur 'BB+'. Ce changement " reflète notre opinion selon laquelle la performance opérationnelle de la Fnac sera mise à l'épreuve par des conditions commerciales difficiles et des pressions inflationnistes sur la base de coûts, même si nous pensons que son positionnement premium et ses mesures proactives de gestion des coûts devraient maintenir une rentabilité et des ratios de crédit conformes à nos attentes", explique l'agence.