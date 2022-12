Fnac Darty sécurise le refinancement de son emprunt obligataire arrivant à maturité en 2024

(Boursier.com) — Dans un contexte de volatilité accrue des marchés financiers, Fnac Darty a fait le choix de sécuriser bien en amont le refinancement de sa prochaine échéance majeure de dette obligataire de 300 millions d'euros arrivant à maturité en mai 2024.

Le Groupe annonce mettre en place une ligne de crédit additionnelle bancaire non tirée, sous la forme d'un Delayed Drawn Term Loan (DDTL) de 300 millions d'euros, qui pourra être tirée une seule fois et uniquement pour rembourser l'emprunt obligataire arrivant à maturité en 2024. Cette nouvelle ligne repose sur un contrat bancaire avec des conditions similaires à celles de la ligne de crédit RCF existante de 500 millions d'euros. Elle aura une maturité de trois ans en cas de tirage, qui pourra être prolongée de deux ans. Elle intègre par ailleurs une composante Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) qui permettra au Groupe d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs, fixés en cohérence avec ceux du plan stratégique Everyday, sont atteints.

Grâce à cette option, le Groupe peut ainsi maintenir la ligne obligataire jusqu'à sa maturité en mai 2024 tout en bénéficiant du bas coupon annuel initial de 1,875%, et ainsi sécuriser son niveau de frais financiers.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré : "Le succès de la mise en oeuvre de cette nouvelle ligne de crédit non tirée témoigne de la confiance des partenaires financiers dans la stratégie de Fnac Darty. Cette opération permet au Groupe de garder une flexibilité et une agilité financières dans le choix de ses options de financement tout en continuant à optimiser le coût moyen de sa dette."