Fnac Darty : sanctionné après l'avertissement !

(Boursier.com) — Fnac Darty plonge de 13,2% à 17,7 euros, sanctionné après son avertissement sur sa rentabilité. Le distributeur de produits culturels a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,84 milliard d'euros, en repli de 0,5% en données publiées et de 0,1% en données comparables alors que l'environnement de marché est toujours impacté par les pressions inflationnistes. Porté principalement par l'impact positif croissant des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable, le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base au 3e trimestre.

Après une activité stable au 3e trimestre et dans un environnement de consommation dégradé, Fnac Darty est prudent sur le rebond de la consommation initialement anticipé. Néanmoins, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un bon niveau d'activité au 4e trimestre 2023, porté par les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année Black Friday et Noël. Grâce à la poursuite de ses plans de performance limitant l'inflation de ses coûts opérationnels, le résultat opérationnel courant du 2e semestre 2023 est attendu en ligne avec celui du 2e semestre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2023, le résultat opérationnel courant devrait en conséquence se situer autour de 180 ME, contre environ 200 ME précédemment.

Même après l'avertissement sur résultats tant attendu soulignant un consensus trop élevé de 6% sur l'exercice 2023 et une valorisation bon marché (7x PE), Bryan Garnier ('vendre') reste prudent et s'attend également à ce que le consensus révise à la baisse ses estimations pour l'exercice 2024 (un EBIT de 230 ME avec un marge de 2,8%, soit presque le niveau de 2022).

Fnac Darty affiche une résilience inattendue sur ce trimestre avec une quasi-stabilité de l'activité mais revoit aussi logiquement à la baisse son objectif de résultat opérationnel courant annuel, note de son côté TP ICAP Midcap. Le groupe décide tout de même de lancer un plan de rachat d'actions de 20 ME alors que sa situation financière bénéficie du jugement en appel concernant Comet en faveur du groupe lui permettant de récupérer 130 ME. Le consensus ayant déjà intégré un ROC 2023 sous les 200 ME, la dégradation des objectifs semble avoir déjà été intégrée, selon le courtier, qui ne change pas ses estimations et reste à 'conserver'.