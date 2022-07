Fnac Darty : résultats semestriels dégradés

(Boursier.com) — Le groupe Fnac Darty affiche une au deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1.647 ME, stable en données publiées et en légère baisse de 0,8% à données comparables par rapport à l'année dernière. Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 3.428 ME, en baisse de -1,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021.

Par rapport au niveau pré-crise de 2019 proforma, Fnac Darty souligne enregistrer une solide croissance de ses ventes de +8,4%, portée par une hausse du panier moyen. Les ventes en ligne représentent 22% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, en hausse de 4 points par rapport au niveau pré-crise. Ce niveau, traditionnellement plus faible au premier semestre que sur l'année, a été réalisé dans un contexte de normalisation de la pénétration du digital dans le marché après deux années de ventes en ligne aidées par les fermetures de magasins. La dynamique de click & collect est restée soutenue et représente 47% des ventes en ligne du groupe sur le semestre.

Fnac Darty rappelle ne pas disposer d'implantations dans la zone du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ni ne s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans cette zone.

L'EBITDA du semestre s'établit à 192 ME, dont 126 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en retrait de -18 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat opérationnel courant s'élève à 19 ME. Hors effet prime de pouvoir d'achat de près de 7 ME et impact du déploiement de nouvelles activités au cours du semestre, le résultat opérationnel courant du semestre serait stable par rapport à celui du 1er semestre 2021 et du 1er semestre 2019 proforma.

Les éléments non courants s'établissent à -14 ME sur le semestre, dont -8 ME de charges exceptionnelles liées à la restructuration du parc immobilier du groupe. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 5 ME sur le semestre. Le résultat net part du groupe des activités poursuivies s'affiche en retrait à -17 ME (+0,5 ME sur le premier semestre 2021).

Pour le reste de l'année et compte tenu du contexte macro-économique qui reste incertain, Fnac Darty maintient sa priorité de préserver son niveau de marge brute grâce à un impact croissant des services et à une large gamme de produits adaptée à tous dans un contexte de tension autour du pouvoir d'achat et de hausse de prix en particulier sur les catégories de produits plus premium. Fnac Darty entend poursuivre sa maîtrise des coûts grâce aux plans de performance qui ont déjà permis de compenser quasiment l'intégralité de l'inflation au 1er semestre 2022. Dans un contexte où l'inflation devrait se maintenir à un niveau plus élevé au second semestre, le groupe poursuivra ses plans d'économies afin de pouvoir compenser au mieux l'impact de l'inflation mais ajuste à la baisse son enveloppe d'investissements opérationnels pour cette année qui devrait se situer à un niveau légèrement inférieur à 140 ME.