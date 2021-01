Fnac Darty : résultat opérationnel courant 2020 estimé à 210 ME

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise sanitaire inédite, Fnac Darty communique une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l'exercice 2020. Les résultats définitifs seront publiés le 23 février prochain, après bourse, conformément au calendrier prévisionnel de publication.

La croissance du chiffre d'affaires 2020 est estimée à +0,6% dans un contexte de crise inédit, portée par une solide dynamique des ventes au 4ème trimestre estimée à +9,6%.

La progression des ventes en ligne est estimée à 29% des ventes totales du groupe, en hausse de +10 points par rapport à 2019.

Le Résultat opérationnel courant 2020 est estimé à 210 millions d'euros

Le Chiffre d'affaires serait de 7.490 millions d'euros et le Groupe devrait générer un Résultat opérationnel courant estimé à 210 millions d'euros en 2020. Après une perte opérationnelle enregistrée au 1er semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustements ont permis à Fnac Darty de maintenir une marge opérationnelle au 2ème semestre stable par rapport à l'année dernière.

Le Cash-flow libre opérationnel devrait s'établir autour de 190 millions d'euros, en croissance par rapport à 2019. Cette performance reflète la très bonne gestion du besoin en fonds de roulement tout au long de la crise, avec un effet amplifié en décembre du fait d'une très bonne dynamique commerciale.

Au 31 décembre 2020, la situation de liquidité disponible est estimée à près de 1,5 milliard d'euros incluant le Prêt Garanti par l'Etat de 500 millions d'euros, et à laquelle s'ajoute 400 millions d'euros de ligne de crédit revolving non tirée à date. Cette solide position financière reflète la bonne tenue de l'activité et les effets positifs de la mise en oeuvre de mesures de réajustement des coûts et d'une gestion agile des stocks.

Perspectives du Groupe

Dans un contexte toujours incertain où le Groupe anticipe un 1er semestre toujours perturbé par la crise sanitaire et un 2ème semestre marqué par des conditions d'exploitation plus normalisées, le Groupe reste confiant mais prudent sur la performance de ses marchés en 2021.

Le Groupe rappelle par ailleurs qu'il n'anticipe pas un retour à la normale de l'activité de Billetterie au mieux avant le second semestre 2021. Enfin, la reprise de l'activité économique en Péninsule Ibérique est attendue plus lente que dans les autres pays où le Groupe est présent.

Par conséquent, en 2021, Fnac Darty vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : "Le groupe a démontré sa force au cours d'une année présentant des défis exceptionnels, grâce à des équipes mobilisées pour servir nos clients dans les meilleures conditions, et leur permettre ainsi de mieux vivre, de travailler, de s'équiper. La façon dont nous avons affronté la crise sanitaire et ses conséquences met en lumière les compétences sur lesquelles nous investissons depuis des années. Fnac Darty confirme ainsi son statut de grand acteur du digital dans son secteur, fort d'un modèle omnicanal qui prouve sa pertinence, avec plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs accueillis en 2020. Notre modèle de service continue de faire ses preuves notamment au travers de nos initiatives en faveur d'une consommation plus durable."