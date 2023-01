Fnac Darty reste sous pression après son avertissement

(Boursier.com) — En dernière position du SBF120 hier, Fnac Darty recule encore de près de 1% à 33,75 euros ce jeudi dans la foulée de son 'avertissement'... Dans un environnement moins porteur, marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés et a décidé de reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel.

"Après une génération de cash-flow libre opérationnel de 170 ME en 2021 et compte tenu du niveau de cash-flow libre opérationnel d'environ -30 ME en 2022, le groupe estime peu probable d'atteindre son objectif de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023. Par conséquent, le groupe étend ce même objectif sur la période 2021-2024". Fnac Darty a néanmoins maintenu son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.

Sur l'année écoulée, la société a fait état d'un chiffre d'affaires d'environ 7,945 milliards d'euros, en repli de 1,2% en données publiées et de 1,9% en données comparables... Cette évolution est principalement liée au recul des ventes enregistré sur le mois de décembre pour environ -55 millions d'euros reflétant moins de volumes vendus, en particulier pour les catégories petit électroménager et équipement informatique qui avaient particulièrement surperformé l'année dernière. Néanmoins, le groupe affiche toujours une progression de ses ventes annuelles de +7% par rapport au niveau de 2019 proforma. Le taux de marge brute atteindrait 30,3% en 2022, en progression d'environ +80 points de base par rapport à 2021, principalement en raison d'un effet mix produits/services qui serait positif avec notamment une très bonne performance des ventes de livres, des services incluant Darty Max et de la billetterie. Le Résultat Opérationnel Courant est estimé à environ 230 ME tandis que le Cash-flow libre opérationnel serait légèrement négatif aux alentours de -30 ME.

Déception, mais...

La fin d'année est une déception, a estimé Oddo BHF, qui avait déjà dégradé le dossier à 'sous-performer' le 22 septembre dernier. Le message de précaution du broker reste inchangé et toujours valable. Si le groupe n'est pas menacé dans ses équilibres financiers, avec un bilan qui reste solide, il semble que le manque de momentum (poursuite de l'inflation et impact à venir sur la consommation) plaide pour une approche prudente sur le dossier....

"Une surprenante mise à jour a révélé une rupture de tendance brutale avec des ventes en baisse en décembre, poussant les revenus et l'EBIT légèrement sous les attentes mais surtout entraînant le FCF en territoire négatif contre plus de 100 millions d'euros anticipés" a commenté de son côté Bryan Garnier. "Au-delà de l'aspect trésorerie de l'exercice 2022, le refus de la direction de fournir la tendance début janvier et les risques pesant sur la consommation française au premier trimestre suscitent des inquiétudes quant à la capacité de Fnac Darty à maintenir des ventes stables au cours de l'exercice 2023 sans sacrifier la rentabilité en période de choc inflationniste sur les OPEX. Avec une pression à la baisse sur les chiffres du consensus et aucun point d'inflexion à l'horizon pour le titre, nous restons neutres", a conclu BG, tandis que HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 38 euros, contre 48 euros auparavant.