Fnac Darty : reste dans le rouge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty, qui a décroché de près de 20% en séance avant de remonter quelque peu vendredi suite à son avertissement sur résultats, redonne encore 1,8% à 46,2 euros en ce début de semaine. Les analystes continuent à s'ajuster sur le dossier à l'image de Barclays qui coupe sa cible de 83 à 67 euros mais reste à 'surpondérer'.

Le distributeur de produits culturels et d'électroménager a publié vendredi une estimation de ses résultats financiers en 2019 avant leur publication le 26 février. Il estime ainsi avoir réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 7,340 milliards d'euros, en hausse de 0,7% en données comparables, et un résultat opérationnel courant de 293 ME, ce qui donnerait une marge opérationnelle courante de 4%. "Dans un contexte social toujours incertain en France, le groupe reste prudent sur la performance de ses marchés en 2020, mais confirme sa capacité à surperformer leur croissance et reste focalisé sur la maîtrise des coûts", a précisé la société.