(Boursier.com) — Fnac Darty résiste (+0,5% à 47,4 euros) à la rechute du marché en cette fin de semaine, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires en repli limité (-2,5% en données comparables) au premier trimestre à 1,782 MdE, compte tenu d'un effet de base de comparaison élevé et dans un contexte inflationniste croissant. La performance a été portée par la solide croissance des ventes en magasins dans un contexte où tous les magasins étaient ouverts au 1er trimestre cette année, et par un niveau de ventes en ligne qui reste élevé.

Oddo BHF note que Vesa est monté à 13% du capital (spéculation ?) et ne demande pas de membre au board. La baisse du titre (-18% depuis le début de l'année) et sa valorisation le rendent attrayant, alors que l'année se joue au T4, où l'inflation des prix sera plus largement diffusée et l'effet de base sur les coûts plus favorables... De quoi rester à 'surperformer' avec une cible de 65 euros.