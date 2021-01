Fnac Darty : résistance affichée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FNAC Darty campe sur les 53 euros ce lundi, sans grand changement, alors que Bryan Garnier a relevé son objectif de cours de 45 à 51 euros en restant 'neutre' sur le dossier. Midcap Partners avait auparavant réhaussé le distributeur de 55 à 63 euros, tout en conseillant le dossier à l'achat. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,859 milliard d'euros au 3è trimestre, en hausse de 7,3% en données comparables et +8,5% en données publiées. L'effet périmètre lié à l'intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet s'est élevé à environ 12 millions d'euros au cours du trimestre.

A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires du groupe était ressorti à 4,708 MdsE, en retrait contenu de 4% en données comparables et -2% en données publiées. La poursuite de la forte croissance des ventes en ligne sur le trimestre de près de +30% et de la reprise des ventes en magasins, a permis au groupe de réduire la perte liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros à fin septembre 2020...

Dans le contexte, le groupe a démontré la pertinence de son modèle omnicanal malgré une crise sanitaire sans précédent et continue d'enregistrer une forte dynamique de ses plateformes digitales dans l'ensemble des zones géographiques.

Perspectives affichées

Fnac Darty demeure confiant dans sa capacité de résistance et la qualité de sa performance opérationnelle pour réussir les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année qui vont bénéficier d'un carnet riche de lancements de nouveaux produits et d'exclusivités produits notamment en gaming, en informatique et en téléphonie.

Le groupe reste focalisé sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow, et reste logiquement prudent face aux incertitudes économiques et sanitaires qui demeurent...