Fnac Darty : renforce sa sélection d'électroménager ''durable''









(Boursier.com) — Fnac Darty publie sa 3e sélection de produits "Choix Durable par Darty" établie d'après les données collectées par les techniciens du service après-vente (SAV) de l'enseigne qui réalisent près de 2,5 millions de réparations chaque année.

Plusieurs marques telles que Whirpool, LG et Samsung, entrent dans cette 3e sélection de gros électroménager grâce à leur volonté de rendre davantage accessibles les pièces détachées de leurs produits, et en portant de 7 à 10 ans la mise à disposition de celles-ci. Darty élargit également la sélection le "Choix Durable par Darty " aux appareils de petit électroménager. Parmi ces produits figurent des aspirateurs balais, des robots culinaires ou encore les machines expresso avec broyeur. Ces produits disposeront de pièces détachées accessibles pendant 7 ans minimum.

Depuis juin 2019, cette sélection accessible en magasin et sur darty.com permet aux consommateurs d'identifier très facilement les produits électroménagers les plus fiables et les plus réparables.

Au total, 82 produits, dont 59 appareils gros électroménagers et 23 petits électroménagers sont référencés.