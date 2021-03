Fnac Darty : rembourse son PGE et refinance sa dette

Fnac Darty : rembourse son PGE et refinance sa dette









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty, qui vient de lancer une émission d'Oceane de 200 millions d'euros, annonce le remboursement de l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 ME et l'extension de sa ligne de crédit RCF à 500 ME.

Sur la base de résultats annuels 2020 solides démontrant la résilience de l'activité dans un contexte de crise inédit, le Groupe annonce, le remboursement de l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 500 ME. Cet instrument aura permis à Fnac Darty d'appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l'année 2020.

En parallèle, Fnac Darty a renégocié les conditions de ses facilités de crédit en amendant sa ligne de crédit RCF pour porter son montant total à 500 ME contre 400 ME auparavant.

Le Groupe a supprimé les garanties des filiales au bénéfice de l'ensemble de ses prêteurs dont les banques du RCF et du Term Loan, des porteurs d'obligations High Yield et de la Banque Européenne d'Investissement. Cette levée des garanties pourrait amener les agences de notation de crédit à revoir la notation des obligations High Yield sans avoir forcément de conséquences sur la notation de crédit globale du Groupe.

Cette ligne de crédit aura une maturité de 5 ans (mars 2026) qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu'en mars 2028. En cohérence avec les objectifs stratégiques du nouveau plan Everyday, cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) qui permettra au Groupe d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints.