Fnac Darty rehausse ses perspectives 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty a enregistré un chiffre d'affaires de 3.465 ME au 1er semestre 2021, en progression de +21,6% en données publiées et de +21,3% en données comparables par rapport au 1er semestre 2020, portée à la fois par une hausse des volumes et du panier moyen. Cette solide croissance repose sur la poursuite de la hausse des ventes en ligne à +7,1%, malgré un effet de base de comparaison très élevé l'année dernière pendant le 1er confinement, et sur la solide dynamique enregistrée en magasins de +27,8%, malgré des conditions d'exploitation encore pénalisées par la poursuite des restrictions sanitaires sur le semestre.

La marge brute, sur le semestre, atteint 1.029 ME, en croissance par rapport au 1er semestre 2020. Le taux de marge brute reste à un niveau élevé à 29,7%, en hausse de 10 points de base par rapport à l'année dernière, et de 65 points de base hors impact de la billetterie et de la franchise. Ainsi, la baisse des ventes de la billetterie au 1er semestre 2021 engendrée par les mesures gouvernementales imposées à l'industrie du spectacle en comparaison avec un début d'année 2020 non impacté par ces mesures, ainsi que le recul de l'activité de Nature & Découvertes lié à la fermeture des magasins de l'enseigne pendant plusieurs semaines ont impacté négativement le taux de marge brute du Groupe sur le semestre. Par ailleurs, la forte activité de la franchise à +63% sur le semestre a également eu un impact technique dilutif sur la marge brute. Ces effets ont été plus que compensés par un mix produits plus favorable et par une bonne performance des services dans un contexte où moins de magasins ont été fermés par rapport au premier semestre 2020.

La bonne maîtrise des coûts opérationnels au cours du semestre permet au Groupe d'afficher une baisse significative des coûts exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires de 300 points de base à 28,7%, malgré une légère hausse des coûts logistiques de près de 3 ME, engendrée par davantage de livraisons à domicile réalisées sur la période, en lien avec la hausse des ventes en ligne.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 34 ME au 1er semestre 2021, en hausse de 92 ME par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat opérationnel courant du semestre est également supérieur à celui du 1er semestre 2019 qui était de 32 ME, à périmètre comparable, et ce malgré la billetterie et l'activité en Péninsule Ibérique encore très impactées par la crise. Le taux de marge opérationnelle courante du 1er semestre 2021 est en ligne avec celui du 1er semestre 2019, à périmètre comparable.

Après prise en compte des éléments non récurrents, des frais financiers de 25 ME et d'une charge d'impôt de 9 MEUR, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2021 affiche une croissance de +77ME à 0,5 ME au 1er semestre 2021. Le résultat net part du Groupe de l'ensemble consolidé est en croissance de +136 MEUR par rapport au 1er semestre 2020 à 17 ME

Sous réserve d'absence de nouvelle période prolongée de fermeture de magasins, Fnac Darty revoit à la hausse ses perspectives 2021 de chiffre d'affaires attendu en croissance de près de 5% par rapport à 2020 et de résultat opérationnel courant anticipé entre 260 et 270 ME, soit un niveau équivalent au résultat opérationnel courant pro-forma 2019, hors billetterie. Le groupe ne visait auparavant qu'une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.