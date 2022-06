Fnac Darty : recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Fnac Darty abandonne 3,3% à 45,7 euros à l'ouverture du marché parisien, plombé par une dégradation d'analyste. Bryan Garnier a en effet abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 60 à 45 euros. Dans une étude, le broker analyse les raisons sous-jacentes des avertissements sur résultats émis par un certain nombre de géants américains de la distribution en mai. Celles-ci indiquent que l'arbitrage des dépenses de consommation pourrait être déclenché en Europe dès le second semestre 2022. Les prévisions pour l'exercice 2022 ne tenant clairement pas compte de ces éléments, le courtier est de plus en plus prudent sur la distribution spécialisée, ses estimations étant désormais inférieures aux attentes du consensus pour toutes les actions couvertes en 2022, et surtout 2023.

Les messages des grands acteurs américains de la distribution étaient limpides : l'inflation a clairement atteint un point critique aux États-Unis, autour de 10%, et a maintenant des effets néfastes sur les habitudes d'achat des consommateurs avec une réduction rapide et matérielle des dépenses en biens discrétionnaires afin de compenser la hausse des dépenses alimentaires. Depuis, Allegro en Pologne, B&M au Royaume-Uni et Maisons du Monde en France ont également mis en garde... Si la forte exposition de Fnac Darty à la France pourrait limiter l'impact de ce changement de consommation, elle est peu susceptible d'empêcher un avertissement, selon le broker.