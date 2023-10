FNAC Darty : rebond confirmé

(Boursier.com) — FNAC Darty confirme son rebond d'hier avec une action qui avance de 2,8% à 22,4 euros en fin de séance. Après le troisième trimestre et l'avertissement sur les résultats, Bryan Garnier a réduit ses estimations pour la période 2023-2025 d'environ 9% et son cours cible de 27 à 21 euros. Le broker se situe désormais en ligne avec les prévisions d'EBIT pour l'exercice 2023 et en dessous des prévisions de FCF cumulées pour la période 2021-24. Bien que le titre soit indéniablement bon marché avec un PE de 7, le courtier reste prudent et renouvelle son conseil 'vendre'. Il préfère attendre que le consensus rebase ses attentes pour l'exercice 2024 (encore trop optimistes sur la croissance des ventes et l'amélioration de la marge) et avoir une vision plus claire sur l'avenir de la structure actionnariale.