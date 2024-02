Fnac Darty réaffirme ses ambitions

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 de Fnac Darty s'établit à 7,875 milliards d'euros, quasi-stable par rapport à 2022 (-0,9% en données publiées et de -1,1% en données comparables). Le Groupe démontre à nouveau sa capacité à surperformer le marché dont les volumes ont baissé par rapport à 2022.

Le taux de marge brute atteint 30,2% en 2023, stable par rapport à 2022 hors impact dilutif de la franchise. Les coûts opérationnels progressent de 30 ME pour atteindre 2,209 MdsE en 2023.

L'Ebitda courant s'élève à 533 millions d'euros, dont 264 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en recul de -47 ME par rapport à 2022.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 171 ME à fin décembre 2023, en recul de -60 ME par rapport à 2022. Cette évolution provient pour moitié de la baisse d'activité particulièrement forte en Espagne et chez Nature & Découvertes au 4e trimestre. Le solde reflète la progression des coûts opérationnels du Groupe. Le taux de marge opérationnelle est en retrait à 2,2%.

Retraité des 106 ME d'éléments non courants exceptionnels, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté s'élève à 31 ME en 2023.

Cotation...

Dividende

Fnac Darty proposera à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, du 29 mai, d'approuver la distribution d'un dividende de 0,45 euro par action.

Ce montant représente un taux de distribution de 39% calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté, conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l'actionnaire présentée dans le plan stratégique Everyday.

La date de détachement du dividende est fixée au 3 juillet, et la mise en paiement au 5 juillet.

Perspectives 2024

En 2024, la croissance devrait être soutenue par le repli de l'inflation, bénéfique au pouvoir d'achat, et de la baisse du taux d'épargne. Néanmoins, le calendrier de la reprise de la consommation des ménages demeure encore très incertain, affectant la visibilité sur la reprise des volumes.

Le coût de l'énergie bénéficiera d'une base de comparaison favorable, cependant une progression des coûts locatifs et des salaires sont anticipés. Dans ce contexte, le Groupe veillera à :

- continuer à surperformer les marchés grâce à son agilité opérationnelle et à la complémentarité de ses magasins et sites internet ;

- préserver au mieux son niveau de marge brute ;

- poursuivre une maîtrise des coûts rigoureuse ;

- maintenir une position de liquidité solide et rester attentif aux éventuelles opportunités de marché, tout en réduisant son ratio de levier financier (environ 1,5x au 31 décembre);

- Poursuivre le déploiement de ses initiatives stratégiques pour simplifier son modèle et soutenir la croissance future; en testant notamment les possibilités offertes par les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle.

Le Groupe Fnac Darty maintient sa vigilance quant à l'évolution du contexte économique et géopolitique. A ce stade, il anticipe un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023. Le Groupe réaffirme son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180 ME en 2024.