Fnac Darty réactive son dividende à hauteur de 1 euro

(Boursier.com) — Les comptes 2020 détaillés de Fnac Darty font apparaître un résultat opérationnel courant de 215 ME, en recul de -78ME sur un an mais un peu supérieur à l'estimation préliminaire de 210 ME. Le taux de marge brute a atteint 29,2% en 2020, en retrait de -120 points de base par rapport à 2019

Le chiffre d'affaires 2020 est confirmé à 7.491 ME, en hausse de +1,9% en données publiées et +0,6% en données comparables, grâce à des ventes en forte croissance au 4ème trimestre à +9,6% en données comparables. La forte dynamique du digital a permis une croissance des ventes en ligne de plus de 55%, représentant 29% du chiffre d'affaires groupe.

Le résultat net part du groupe des activités poursuivies ressort à 96 ME en 2020, en baisse de 19 ME par rapport à 2019. Fnac Darty explique que cette baisse limitée provient principalement de la réduction des éléments non courants, des frais financiers et de la charge d'impôt par rapport à 2019.

Fnac Darty compte réactiver sa politique de retour aux actionnaires avec la proposition de versement d'un dividende ordinaire de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. Le détachement du dividende devrait avoir lieu le 5 juillet 2021 pour un paiement le 7 juillet.

Le groupe constate une tendance de chiffre d'affaires au cumul à la mi-février 2021 équivalente à celle du 4ème trimestre 2020, portée par le report des ventes dans les magasins ouverts et sur ses plateformes e-commerce. Malgré ce début d'année encourageant dans un contexte sanitaire toujours incertain, Fnac Darty demeure prudent et confirme attendre pour 2021 une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.

Actuellement, la crise sanitaire est toujours présente dans l'ensemble des pays où le groupe opère. Ainsi, des restrictions subsistent en France avec la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés, et de manière plus restrictive notamment en Suisse où l'ensemble des magasins sont fermés depuis la mi-janvier.

Le groupe rappelle, par ailleurs, qu'il n'anticipe pas un retour à la normale de l'activité de Billetterie au mieux avant le second semestre 2021. Enfin, la reprise de l'activité économique en Péninsule Ibérique est attendue plus lente que dans les autres pays où Fnac Darty est présent.