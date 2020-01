Fnac Darty "prudent" sur la performance de ses marchés en 2020

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l'exercice 2019. Par ailleurs, le groupe lance une recherche de partenaire pour les activités aux Pays-Bas. En 2019, le chiffre d'affaires des activités poursuivies du groupe serait d'environ 7,34 milliards d'euros et afficherait une croissance d'environ +0,7% en données comparables par rapport à 2018, malgré une perte de chiffre d'affaires estimée à environ 70 millions sur les ventes de Noël, du fait des grèves en France en fin d'année qui ont particulièrement touché l'enseigne Fnac et ses magasins de centre-ville.

Le taux de marge brute atteindrait 30,4%, en retrait de 20 pdb en 2019 comparé à 2018, principalement en raison du poids des ventes de Noël, impactées par les mouvements sociaux en France, et de l'effet dilutif technique du développement en franchise. Les effets mix produits/services resteraient légèrement positifs grâce à l'impact favorable de l'intégration de Nature & Découvertes.

Grâce à "une bonne maîtrise des coûts", le résultat opérationnel courant des activités poursuivies est estimé à environ 293 millions d'euros. Il intègrerait une contribution des sociétés acquises pour un peu plus de 20 millions d'euros sur l'exercice 2019. La marge opérationnelle courante des activités poursuivies atteindrait ainsi 4%.

Malgré des pertes de chiffre d'affaires "imprévisibles et importantes" liées aux grèves de décembre, la bonne exécution du groupe et les effets positifs du périmètre "devraient lui permettre de générer un free cash flow estimé à environ 170 millions d'euros", en croissance par rapport à 2018.

Dans une dynamique d'amélioration de son agilité et de recentrage sur des marchés où le groupe dispose d'une taille critique, Fnac Darty a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire pour ses activités aux Pays-Bas, afin de permettre à sa filiale néerlandaise BCC de mieux saisir les opportunités de ses marchés.

Dans un contexte social toujours incertain en France, le groupe reste prudent sur la performance de ses marchés en 2020, mais confirme sa capacité à surperformer leur croissance et reste focalisé sur la maîtrise des coûts.

Par conséquent, en 2020, le groupe viserait une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant. Les objectifs à moyen terme, qui visent une croissance supérieure aux marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, sont confirmés.