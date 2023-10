Fnac Darty : prudent mais confiant pour 2023

(Boursier.com) — Après un 1er semestre en baisse de -2,3%, les ventes de Fnac Darty au 3e trimestre s'élèvent à 1,84 milliard d'euros, stables à -0,5% en données publiées et -0,1% en données comparables alors que l'environnement de marché est toujours impacté par les pressions inflationnistes.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5,184 MdsE, soit -1,8% en données publiées et -1,5% en données comparables.

La bonne performance des ventes en magasin au cours de la période a, en partie, compensé la baisse de l'activité digitale qui représente 21% du total des ventes du Groupe. Le niveau des ventes en ligne reste cependant supérieur de +3 points par rapport au niveau de 2019. L'omnicanalité représente 50% du total des ventes en ligne des neufs premiers mois de l'année.

Porté principalement par l'impact positif croissant des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable, le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base au 3e trimestre et de +40 points de base sur les 9 premiers mois de l'année, hors impact dilutif de la franchise.

Perspectives

Après une activité stable au 3e trimestre et dans un environnement de consommation dégradé, Fnac Darty est prudent sur le rebond de la consommation initialement anticipé. Néanmoins, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un bon niveau d'activité au 4e trimestre 2023, porté par les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année Black Friday et Noël.

Grâce à la poursuite de ses plans de performance limitant l'inflation de ses coûts opérationnels, le résultat opérationnel courant du 2e semestre 2023 est attendu en ligne avec celui du 2e semestre 2022.

Sur l'ensemble de l'année 2023, le résultat opérationnel courant devrait en conséquence se situer autour de 180 ME.

Par ailleurs, le Groupe rappelle qu'il vise toujours une enveloppe d'investissements opérationnels pour 2023 d'environ 120 ME.

Enfin, Fnac Darty poursuit l'exécution de son plan stratégique Everyday en vue d'atteindre ses objectifs de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024 et d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.