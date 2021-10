Fnac Darty propose 2 800 emplois pour les fêtes

(Boursier.com) — Fnac Darty propose plus de 2 800 postes en prévision des fêtes de fin d'année. En vue du pic d'activité de novembre et décembre, le groupe offre plus de 2800 postes sur l'ensemble du territoire, au sein de ses enseignes et entrepôts. Ce renfort concerne prioritairement les métiers de la logistique, de la vente et de la caisse. Il permettra au groupe d'assurer à la fois la gestion de ses plateformes e-commerce et logistiques de manière optimale, et d'apporter toujours plus de conseils et d'accompagnement en magasin, auprès de ses clients.

Dans le cadre de cette action de recrutement, 800 postes en CDD sont ainsi proposés au sein de la Fnac, et 500 postes chez Darty, pour les métiers de la vente, logistique et caisse en magasin. Près de 1 200 postes en CDD sont également disponibles au sein des entrepôts du groupe. En parallèle, 350 postes sont également proposés en CDI chez Darty, majoritairement en Ile-de-France. Les postes de Directeurs, chefs et responsables de vente, ainsi que concepteurs-vendeurs cuisine, sont visés prioritairement pour contribuer au développement de l'activité Darty Cuisine. Les chauffeurs livreurs-installateurs, essentiels dans le cadre de l'essor des livraisons liées au e-commerce, sont tout autant des métiers pour lesquels le groupe recrute activement. Enfin, plusieurs centaines de postes de techniciens SAV sont proposés à date, afin d'assurer la montée en puissance des activités liées à Darty Max, le service d'abonnement illimité à la réparation de Fnac Darty.