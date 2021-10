Fnac Darty : progresse après ses comptes

(Boursier.com) — Fnac Darty monte de 1,3% ce vendredi à 56,85 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,854 milliard d'euros au 3è trimestre 2021, en très légère baisse de -0,5% en données comparables et de -0,3% en données publiées. Cette performance résulte de la poursuite de la croissance des ventes en ligne alors que les magasins affichent un léger recul pénalisé par un effet de base de comparaison très élevé en lien avec la réouverture des magasins post 1er confinement qui avait particulièrement soutenu la croissance des ventes l'année dernière. Ce trimestre, l'ensemble des magasins du Groupe sont restés ouverts. L'instauration du "pass sanitaire" dans certains centres commerciaux de plus de 20.000 m2 a en revanche continué à pénaliser le trafic en magasins, malgré le nombre limité de magasins Fnac et Darty concernés à l'échelle du Groupe. Les magasins Nature & Découvertes, fortement présents dans les centres commerciaux, ont davantage été impactés par cette mesure.

Sur les 9 premiers mois 2021, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,319 MdsE, en hausse de +12,7% en données comparables et de +13% en données publiées. Le taux de marge brute du Groupe est stable sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2020. Hors impact de la billetterie, dont le redémarrage est très progressif conformément aux attentes, et effet dilutif technique de la franchise, le Groupe affiche un taux de marge brute en légère progression sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2020.

Perspectives affichées

Sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas significativement dans les prochains mois, le Groupe attend pour l'année 2021 une croissance de chiffre d'affaires très légèrement supérieure à +5% par rapport à 2020 et un résultat opérationnel courant en haut de la fourchette de la guidance préalablement communiquée, entre 260 et 270 ME. Le groupe restera également focalisé sur la maîtrise des coûts et la génération de cash-flow en ligne avec les objectifs du plan Everyday.

Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 59 à 62 euros avec un avis à 'acheter'.