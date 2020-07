FNAC Darty : perte d'exploitation de 57,6 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Fnac Darty a publié une perte d'exploitation de 57,6 millions d'euros au premier semestre et vu son chiffre d'affaires reculer de 10,1% en données comparables. Le distributeur a confirmé son estimation du mois passé d'une perte de chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros en raison de la fermeture de la quasi-totalité de ses magasins au plus fort de la crise sanitaire du 15 mars au 10 mai.

Le chiffre d'affaires ressort à 2,849 Milliards d'euros au S1 et le résultat opérationnel courant a baissé de 104 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019.

Fnac Darty souligne avoir gagné pendant la période de confinement plus d'un million de clients sur ses ventes en ligne, qui ont représenté 31% du chiffre d'affaires du groupe...