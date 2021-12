Fnac Darty obtient la note 'A-' pour son engagement envers les enjeux climatiques

(Boursier.com) — Fnac Darty obtient la note 'A-' du CDP reflétant son engagement à intégrer les enjeux climatiques dans sa stratégie Everyday. Fnac Darty obtient cette note pour sa 8e participation au questionnaire Climat du CDP, organisation à but non lucratif, qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique. Fnac améliore significativement son score par rapport à l'an dernier (C). Avec une note au-dessus de la moyenne des entreprises européennes (B) et de la moyenne du secteur de la distribution spécialisée (B-), Fnac Darty intègre pour la première fois la catégorie "Leadership".

Concernant sa stratégie environnementale, le Groupe Fnac Darty s'est fixé un objectif quantifié de réduction de 50% de ses émissions de CO2 à horizon 2030, par rapport au niveau de 2019. Le périmètre retenu au niveau du Groupe concerne les transports, émissions directes et indirectes, et l'énergie des sites.

Le Groupe a renforcé sa gouvernance pour atteindre cet objectif et aborder stratégiquement les enjeux climatiques. Adressés au sein de plusieurs instances, dont le Comité RSE rattaché au Conseil d'administration, ces enjeux sont analysés et pilotés par un Comité climat depuis 2019. Ce dernier veille à suivre la trajectoire des émissions de CO2 générées par les activités du Groupe, élabore des plans d'action et assure le suivi des feuilles de route des différentes filières opérationnelles, et enfin, oeuvre pour l'extension de la stratégie bas-carbone à d'autres postes d'émissions indirectes. Ainsi, Fnac Darty est déterminé à poursuivre ses efforts dans ce domaine, en définissant un objectif de réduction de ses émissions indirectes (scope 3) générées par les produits vendus, tout au long de leur cycle de vie, ainsi que les déplacements des salariés et les systèmes informatiques, couvrant plus de 95% de son empreinte carbone. Le Groupe ambitionne de soumettre ces objectifs à la validation de l'initiative Science Based Target (SBT) en 2022.