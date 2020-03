Fnac Darty : nouvelle dégringolade

Fnac Darty : nouvelle dégringolade









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty n'est pas épargné par les dernières annonces du gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus dans l'Hexagone. Le titre du numéro 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs s'effondre de 27% à 17,1 euros en matinée, alignant une huitième séance consécutive dans le rouge. Face à l'accélération de la progression du COVID-19, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce weekend la fermeture des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels... Du côté des analystes, Oddo BHF a coupé sa cible de 72 à 50 euros mais reste 'acheteur' de la valeur.