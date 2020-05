Fnac Darty : nomination d'Arnauld de Saint Pastou en tant que Directeur e-commerce et trade international

Fnac Darty : nomination d'Arnauld de Saint Pastou en tant que Directeur e-commerce et trade international









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arnauld de Saint Pastou est nommé Directeur e-commerce et trade international de FNAC Darty, à compter du 1er mars 2020. Directeur du trade marketing du groupe et de Retailink, la régie omnicanale 100% intégrée de Fnac Darty depuis 2017, il a été à l'initiative du lancement et du développement de cette structure au positionnement unique sur le marché publicitaire, devenue une marque média à part entière.

Fort d'une solide connaissance des métiers du digital, Arnauld de Saint Pastou orchestrera, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l'accélération des business du groupe à l'international avec les équipes locales et celles basées à Paris. Il pilotera également une mission de développement des projets data au sein du groupe, notamment autour de la qualité de la donnée produits et autour des sujets de data exchange, permettant par exemple aux fournisseurs l'analyse de leurs business et des performances et de leurs campagnes sur les médias Fnac Darty.

Arnauld de Saint Pastou démarre sa carrière en 2006 au sein du titre économique Les Echos, au poste de directeur de clientèle Web, puis il est nommé directeur de la publicité digitale en 2010. Il rejoint ensuite le Groupe Le Monde, où il occupe le poste de directeur commercial et digital pendant deux ans de 2012 à 2014, avant d'être nommé directeur des activités digitales au sein de MPublicité & RégieObs. Arnauld de Saint Pastou rejoint la Fnac en 2017 en tant que directeur de la publicité, et prend la responsabilité de toutes les activités trade marketing et régie en 2017.

Arnauld de Saint Pastou est diplômé d'un MBA & management de l'ESC Amiens-Picardie.