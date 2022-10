Fnac Darty : Moody's ESG Solutions apprécie

(Boursier.com) — Au terme d'une notation sollicitée ESG et de durabilité, Fnac Darty intègre pour la première fois la meilleure catégorie "Avancée" (A1+) de Moody's ESG Solutions avec un score ESG de 61/100, en hausse significative de +17 points en 3 ans. Le groupe se situe dorénavant dans le Top 5% mondial.

Cette performance traduit les résultats positifs des actions mises en place dans le cadre de la politique RSE du Groupe et valorise les engagements environnementaux, sociaux, éthique et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de son plan stratégique Everyday. Fnac Darty est salué pour la transparence de l'information extra-financière communiquée. Elle est en hausse de +3 points sur un an à 98%, soit nettement supérieure à la moyenne du secteur de la distribution en Europe à 69%.

Moody's ESG Solutions a particulièrement valorisé :

- Le renforcement de l'engagement de Fnac Darty en matière de lutte contre les discriminations

- La mise en place de mesures pour prolonger la durée de vie des produits

- Les efforts de Fnac Darty pour limiter l'impact environnemental des produits

Enfin, Fnac Darty affiche une progression de +5 points vs. 2021 sur le pilier gouvernance pour lequel il a toujours été considéré à la pointe de son secteur. Cette performance résulte notamment d'une gestion décentralisée de la RSE avec des référents RSE nommés dans chaque direction afin de définir, piloter les feuilles de route RSE des directions et des pays et suivre l'avancement par rapport aux objectifs définis.