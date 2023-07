FNAC Darty : les conditions de marché seront plus favorables au 2nd semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Fnac Darty s'établit à 3,344 milliards d'euros, en baisse de -2,5% à données publiées et de -2,3% en données comparables par rapport au 1er semestre 2022.

L'Ebitda Courant s'établit à 143 millions d'euros, dont 128 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en retrait de -50 ME par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -35 ME au 1er semestre 2023 (+19 ME au 1er semestre 2022), conséquence de la baisse de l'activité et de l'accroissement des coûts opérationnels sur la période.

Le résultat opérationnel s'établit ainsi à -136 ME sur le semestre.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 19 ME, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2023 s'affiche en retrait à -163 ME. Retraité de l'impact négatif des 85 ME provisionnés au regard de la future décision de l'ADLC, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s'établit à -78 ME par rapport à -17 ME au 1er semestre 2022.

Structure financière saine

L'endettement financier net hors IFRS 16 du Groupe s'élève à 674 ME au 30 juin 2023. Au 30 juin 2023, la position de liquidité s'élève à 427 ME, à laquelle s'ajoute une ligne de crédit RCF de 500 ME, confirmée et non tirée à date. Au mois de mars 2023, Fnac Darty a exercé la dernière option d'extension de mars 2027 à mars 2028. Cette option ayant été souscrite à 98,5% des engagements bancaires, le Groupe dispose ainsi d'une ligne de 500 ME jusqu'à mars 2027 puis de 492,5 ME jusqu'à mars 2028.

Par ailleurs, les notations du Groupe par les principales agences Standard & Poor's (BB+ perspectives négatives), Scope Ratings et Moody's (respectivement BBB et Ba2, perspectives stables) traduisent leur confiance dans la pertinence du modèle omnicanal du Groupe, ses performances opérationnelles, et sa discipline financière.

Perspectives

Le 1er semestre 2023 a été marqué par un contexte inflationniste pesant sur la consommation des ménages et un effet calendaire non favorable, tous deux particulièrement significatifs au second trimestre. Néanmoins, le Groupe Fnac Darty s'est démarqué avec une solide performance dans les marchés où il évolue, tout en préservant sa marge brute.

Les conditions de marché sont attendues plus favorables au 2nd semestre. Dans ces conditions, Fnac Darty confirme ses objectifs d'atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 ME, un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.