Fnac Darty : léger repli après le point trimestriel

(Boursier.com) — Fnac Darty pointe en légère baisse au lendemain de son point trimestriel. Le distributeur a enregistré des revenus de 1,849 milliard d'euros, stables en données publiées et en léger retrait de 1,3% en données comparables. Le taux de marge brute est resté stable, hors impact technique dilutif de la franchise, malgré un mix produits impacté par un poids de la téléphonie plus élevé en lien principalement avec le succès du lancement de l'iPhone 14.

Fnac Darty s'attachera à optimiser son taux de marge brute grâce à sa capacité à continuer à répercuter les hausses de prix tout proposant une large offre de produits et services. Le groupe sera vigilant sur sa maîtrise des coûts opérationnels dans un contexte d'inflation particulièrement élevé au second semestre. La poursuite des plans de performance devrait permettre de compenser au mieux l'impact de l'inflation. Le groupe vise toujours un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023 et d'au moins 240 ME en rythme annuel à compter de 2025.

Bryan Garnier ('neutre') explique que Fnac Darty a réalisé un nouveau trimestre résilient en termes de chiffre d'affaires, bénéficiant de son mix géographique et produit. Mais la tendance sur la marge brute s'inverse maintenant, et à un rythme légèrement plus rapide que prévu. Alors que le quatrième trimestre devrait afficher une tendance similaire au niveau de la marge brute (-20/-30 points de base) avec l'inflation des OPEX qui se matérialise clairement et dépasse les attentes du broker et des options de réduction des coûts limitées, le courtier réduit ses estimations d'EBIT pour l'exercice 2022 de 7%, à 206 millions d'euros, avec une marge de 2,6%, en baisse de 80 pb en glissement annuel (contre un repli de 60 pb précédemment). Avec un consensus toujours autour de 240 ME, la spirale baissière des estimations n'est pas terminée et confirme l'argumentaire d'investissement pour la distribution spécialisée esquissé il y a un mois ("pas encore tirée d'affaire") par le spécialiste. L'objectif est ramené de 40 à 38 euros afin de refléter la baisse des estimations de l'analyste.

"Malgré une baisse de ses actions de 45% sur un an, son faible ratio PE à 6,51, largement en dessous de ses principaux concurrents internationaux comme Amazon ou Alibaba, la récente reconnaissance par Moody's de sa politique ESG et ses objectifs réaffirmés lors de ses résultats de troisième trimestre pourrait permettre au groupe français de repartir à la hausse à condition que l'évolution du contexte social actuel en France ne perturbe pas significativement ses activités", affirme David Derhy, analyste de marchés chez eToro.