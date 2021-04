Fnac Darty : le marché salue un très bon début d'année

Fnac Darty : le marché salue un très bon début d'année









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty avance de 2,5% à 56,2 euros en fin de matinée. Les investisseurs saluent la belle performance du distributeur de produits culturels au premier trimestre. Le groupe a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 1,818 milliard d'euros, en hausse de 21,7% en données comparables et de +22% en données publiées. Cette performance qualifiée de solide a été réalisée en dépit des restrictions sanitaires qui ont perduré tout au long du trimestre dans l'ensemble des pays où le groupe opère.

La très bonne dynamique du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a été soutenue par les ventes réalisées sur le canal digital ainsi que par le report d'une partie des ventes des magasins fermés vers les magasins restés ouverts, soulignant la pertinence du modèle omnicanal.

Dans un contexte incertain où Fnac Darty anticipe un 1er semestre toujours perturbé par la crise sanitaire et un 2ème semestre marqué par des conditions d'exploitation plus normalisées, le groupe reste " confiant mais prudent " sur la performance de ses marchés en 2021. Fnac Darty maintient ses perspectives pour 2021 et vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.

Midcap Partners explique que cette guidance peut paraître prudente mais souligne que le second semestre aura des effets de base difficiles, or c'est le semestre qui compte le plus dans les résultats de la firme. Cette bonne publication permet toutefois au broker de réitérer son conseil 'acheter' et son objectif de 68 euros.

Oddo BHF évoque un trimestre de très bonne facture qui donne de la visibilité. L'analyste revalorise le titre de 59 à 65 euros et maintient son avis 'surperformer'.