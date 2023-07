Fnac Darty : le marché ne partage pas l'optimisme de la direction

(Boursier.com) — Fnac Darty figure en bonne place parmi les déceptions du jour à Paris avec un titre qui cède 5% à 32 euros. Le distributeur de produits culturels a souffert au premier semestre, période marquée par un contexte inflationniste pesant sur la consommation des ménages et un effet calendaire non favorable, tous deux particulièrement significatifs au second trimestre. Il a ainsi vu son résultat opérationnel courant tomber en territoire négatif, à -35 ME (+19 ME au 1er semestre 2022), conséquence de la baisse de l'activité et de l'accroissement des coûts opérationnels sur la période. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies est ressorti à -163 ME pour un chiffre d'affaires de 3,344 milliards d'euros, en baisse de 2,5% à données publiées et de 2,3% en données comparables.

Tablant sur des conditions de marché plus favorables au second semestre, Fnac Darty a confirmé ses objectifs, soit un Résultat Opérationnel Courant aux alentours de 200 ME en 2023, un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.

TP ICAP Midcap pense que la guidance 2023 apparaît désormais très ambitieuse alors que la visibilité sur le second semestre reste très faible et que les opex devraient être encore sous pression. Il révise à la baisse ses estimations de bpa 2023 et réduit sa cible de 45 à 37 euros tout en dégradant le titre à 'conserver'. Seul un bon T4 pourra permettre de redonner un catalyseur sur le dossier...

Même son de cloche chez Oddo BHF. Le broker trouve l'objectif de ROC 2023 trop ambitieux en raison de l'inflation qui reste élevée et d'un pouvoir d'achat toujours sous pression... L'analyste reste ainsi prudent et conserve sa recommandation 'sous-performer' et sa cible de 30 euros compte tenu du momentum actuel. Avec un ralentissement prévu de l'inflation au S2 2023 compte tenu du dernier mois de juin (surprise négative, y compris selon le management), le broker ne voit pas de raison d'être plus optimiste à court terme. Il faudra sans doute compter sur une très forte accélération des services (Darty Max) pour espérer soutenir la marge cette année, ainsi qu'un boost (hypothétique) d'évènements ponctuels type Coupe du Monde de Rugby... Certes, l'effet de base au T4 est plutôt favorable, mais est-ce que le contexte macroéconomique, l'inflation, y compris alimentaire et de l'énergie qui pèsera sur les ménages permettra au groupe de réussir la période de Noël, c'est un pari qu'il parait prématuré de prendre à ce stade...