Fnac Darty : le dividende sera payable en espèces ou en actions

(Boursier.com) — Les actionnaires de Fnac Darty sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 24 mai, à 16h30 à Urban Station, Espace du Centenaire à Paris.

L'avis préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 avril 2023 (Bulletin no46) et l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 5 mai 2023. L'ensemble des documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus au du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet du Groupe.

L'Assemblée générale sera diffusée en direct et également disponible en différé sur le site Internet de la société.

Dividende

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, a décidé de proposer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 le versement d'un dividende brut de 1,4 euro par action (2 euros en 2021).

Il est rappelé que lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8%, soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40%. Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Fnac Darty va proposer à ses actionnaires la possibilité de convertir le montant de la totalité de ce dividende en actions. Le prix de l'action remise en paiement du dividende sera égal à 95 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant la date de l'Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, le cas échéant arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur.

Si le montant du dividende net pour lequel l'actionnaire a exercé l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, il pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d'un délai compris entre le 15 juin et le 29 juin 2023 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires fi nanciers habilités à payer le dividende ou pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la société à son mandataire (Uptevia).

En conséquence, tout actionnaire qui n'aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire.

Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 6 juillet.

La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 6 juillet 2023. Ces actions émises en paiement du dividende porteront jouissance courante.

Au cours actuel de 33,54 euros l'action, le rendement de Fnac Darty ressort à 4,2%.