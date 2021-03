Fnac Darty lance une émission d'OCEANE

(Boursier.com) — Fnac Darty lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) de la Société à échéance le 23 mars 2027, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement de certains financements, notamment d'un prêt à moyen terme (Senior Term Loan Facility) d'un montant de 200 millions d'euros venant à échéance en avril 2023. Ces obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 0,0% et 0,5% payable annuellement à terme échu le 23 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 23 mars 2022.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 50% et 55% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Fnac Darty sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La fixation des modalités définitives des Obligations est prévue plus tard ce jour et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 23 mars 2021.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 23 mars 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société et au gré des porteurs, sous réserve de certaines conditions usuelles.

En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité, au pair majoré des intérêts courus, de manière anticipée à l'initiative de la Société, à tout moment, à compter du 13 avril 2025 et jusqu'à la Date de Maturité, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 60 jours calendaires), si la moyenne arithmétique, calculée sur une période de 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 40 jours de bourse consécutifs qui précèdent la publication de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion et/ou d'échange en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

En cas de changement de contrôle ou dans l'hypothèse où les actions de la Société ne seraient plus admises aux négociations sur un marché réglementé (Delisting), chaque porteur pourra demander avant la Date de Maturité le remboursement anticipé de ses Obligations à leur valeur nominale majorée des intérêts courus non encore payés.

Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Access (marché non-réglementé d'Euronext Paris) sera effectuée. L'admission aux négociations des Obligations est prévue dans un délai de 30 jours calendaires suivant la Date d'Émission.

Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à la conversion ou à l'échange de leurs Obligations en actions nouvelles et/ou existantes de la Société, qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d'Emission et jusqu'au 7ème jour ouvré (inclus) précédant la Date de Maturité ou, le cas échéant, la date de remboursement anticipé.

Le ratio de conversion et/ou d'échange initial des Obligations est d'une Action par Obligation sous réserve d'ajustements usuels ultérieurs, tels que décrits dans les modalités des Obligations.

En cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Les Actions nouvelles et/ou existantes alors remises porteront jouissance courante.

Dans le cadre de cette Émission, la Société consentira un engagement d'abstention d'émission ou de cession d'Actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société pour une période commençant à l'annonce de la transaction et se terminant 90 jours calendaires après la Date d'Émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles ou d'un accord préalable du coordinateur global.