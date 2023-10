FNAC Darty lance un programme de rachat d'actions de 20 ME ; des précisions sur le capital

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de FNAC Darty du 26 octobre 2023 a décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions aux fins de servir les plans d'attribution d'actions de performance (LTI).

Fnac Darty a confié au prestataire de services d'investissement (PSI) Natixis un mandat de rachat portant sur l'acquisition de titres pour un montant maximum de 20 millions d'euros.

Cette démarche reflète "la confiance du management dans la performance opérationnelle du Groupe, sa génération de free cash-flow et ses perspectives".

Actionnariat

Le 26 octobre, l'Autorité des Marchés financiers a été informée par courrier en date du 25 octobre du franchissement à la baisse des seuils de 10% et 5% par Indexia qui déclare ne plus détenir aucun titre Fnac Darty. Ce franchissement de seuils résulte de la réalisation non contentieuse des nantissements portant sur le compte titres ouvert au nom d'Indexia Développement sur lequel sont inscrites les actions Fnac Darty

Parallèlement, l'AMF a été informée par courrier en date du 25 octobre du franchissement à la hausse des seuils de 5% et 10% par la société Glas SAS, agissant en qualité d'agent des sûretés, déclarant détenir 3.026.422 titres Fnac Darty soit 10,89% du capital.