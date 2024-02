Fnac Darty : la hausse l'emporte après les annonces !

(Boursier.com) — Hésitant à l'ouverture, Fnac Darty avance désormais de 10% à 27 euros au lendemain de son point annuel... Prenant acte de cette publication, Bryan Garnier relève son conseil à 'neutre' et son objectif de 21 à 25 euros. Après avoir abaissé sa recommandation en septembre 2023 en raison d'un environnement de consommation qui se détériore et d'un consensus trop optimiste, Bryan Garnier estime désormais que le risque de baisse est limité (le FCF a surpris tout le monde et donne un plancher). Malgré une valorisation encore faible, à environ 9x EV/EBIT et un PE 2024 d'environ 7x, les incertitudes sur le calendrier d'une stabilisation/rebond de la consommation restent un frein important et empêchent le broker d'être plus optimiste.

Parmi les derniers avis d'analystes, TP ICAP Midcap évoque des résultats annuels globalement en ligne avec ses attentes. Au niveau opérationnel, le groupe a souffert, comme attendu, de la hausse des coûts de l'énergie, des loyers et des salaires. La marge brute atteint 30,2% (vs 30,5% attendu), en recul de 10 bps toujours pénalisée par l'effet dilutif de la franchise et un mix produit défavorable. La bonne nouvelle provient de la génération de cash, avec un FCF de 180 ME, permettant au groupe de maintenir son objectif de 500 ME de génération de cash entre 2021 et 2025. Le groupe reste prudent sur ses perspectives et vise un ROC stable par rapport à 2023 intégrant un impact de -10 ME de la déconsolidation de la billetterie.

Le groupe espère une reprise de la consommation grâce à une accalmie sur le front de l'inflation mais les chiffres publiés par la Banque de France laissent apparaitre une consommation encore en berne. En raison du potentiel de hausse du cours par rapport à son objectif de cours de 33 euros, l'analyste passe à l''achat'. Cependant, il n'attend pas de catalyseur particulier sur le premier semestre. Mais si le groupe parvient à se montrer résilient une nouvelle fois sur ce début d'année, il espère un rerating progressif du titre.

De son côté, Barclays surpondère le titre Fnac Darty mais ramène sa cible de 40 à 33 euros.