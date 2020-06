Fnac Darty : la crise du COVID-19 a provoqué une perte de chiffre d'affaires d'environ 400 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Fnac Darty estime que la crise du COVID-19 a provoqué une perte de chiffre d'affaires d'environ 400 ME, ce qui aura bien sûr un impact négatif sur le résultat opérationnel courant du 1er semestre.

Le groupe a déployé des plans d'économies de coûts qui devraient permettre d'amortir partiellement ces impacts. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 est attendu en retrait de -100 à -120 ME par rapport au 1er semestre 2019 où il s'établissait à 46 ME hors activités aux Pays Bas et hors Nature & Découvertes. L'intégration de Nature & Découvertes devrait également impacter négativement le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2020 d'environ -20 ME.

À fin mai 2020, le chiffre d'affaires affiche une baisse de -14,4% en données publiées et de -16,4% en données comparables à 2,21 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires d'avril s'établit à 233 ME, en retrait de -51,4% en données publiées et de -52% en données comparables. Cette baisse résulte de la fermeture de l'ensemble du parc magasins, toutefois atténuée par une forte croissance du e-commerce. Le chiffre d'affaires de mai atteint 487 ME, en hausse de +0,5% en données publiées et en légère baisse de -1,3% en données comparables, en dépit de la fermeture totale du parc magasins jusqu'au 11 mai et tiré par la bonne performance des magasins après la réouverture et la poursuite d'un niveau de ventes e-commerce élevé sur l'ensemble du mois. A partir du 11 mai, la croissance du chiffre d'affaires à magasins constants a accéléré à +10%.

Le groupe reste prudent sur la performance de ses marchés au 2ème semestre qui dépendra de la reprise de la consommation à la sortie de l'état d'urgence sanitaire et de l'évolution du mix produits/services. Le caractère toujours incertain à date de ces éléments ne permet pas à Fnac Darty de communiquer ce jour des objectifs financiers pour l'année 2020. Le groupe reste très attentif à sa situation de trésorerie et réalise un plan d'ajustement de ses dépenses d'investissement en 2020 qui devraient s'établir à un niveau inférieur à 100 ME, tout en préservant ses projets prioritaires autour du e-commerce, de la digitalisation et des services.