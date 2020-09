Fnac Darty : la belle série se poursuit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty s'offre une cinquième séance de nette progression en cette fin de semaine, avec un titre en hausse de 2,2% à 38,6 euros. Le distributeur de produits culturels et de loisirs reste porté par la publication des derniers chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Selon cette dernière, les plateformes e-commerce des enseignes omnicanales ont le plus accéléré auu deuxième trimestre avec une progression de leurs ventes de +83%. Par ailleurs, la poursuite de la reprise de la consommation, comme l'attestent les données Banque de France pour les mois de juillet et d'août, permet à Fnac Darty d'afficher également une bonne performance de son activité en ligne et en magasins et, ainsi, de compenser une partie des pertes engendrées par la crise du COVID-19.

Le Groupe est focalisé sur son exécution commerciale pour assurer les grands événements commerciaux du 2e semestre et demeure optimiste et confiant dans la qualité de sa performance opérationnelle. Cependant, il reste prudent quant aux incertitudes économiques et sanitaires sur la fin de l'année, notamment sur le 4è trimestre, période décisive pour le la société.

Bien évidemment, les résultats 2020 dépendront des fêtes de fin d'année et du Black Friday mais, sans vague de confinement, Midcap Partners considère que de bonnes surprises sont à attendre alors que l'effet de base sera facile. Le courtier reste ainsi à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 49 euros.