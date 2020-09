FNAC Darty : forte hausse, la direction affiche son optimisme

(Boursier.com) — FNAC Darty bondit de 6,3% à 37,2 euros à l'ouverture du marché parisien. Le distributeur de produits culturels bénéfices des dernières déclarations plutôt optimistes de son directeur général. Lors d'un entretien accordé à 'BFM Business', Enrique Martinez a en effet affirmé qu'il espérait réaliser pour cette année un chiffre d'affaires proche de celui de 2019. "On a perdu autour de 400 millions pendant le plus dur de la crise. Depuis, l'activité est bonne et on récupère progressivement une bonne partie. L'activité à Noël est très importante pour notre groupe et nous attendons avec impatience l'arrivée des dernières semaines de l'année", a précisé le dirigeant.

Par ailleurs, alors que le développement à marche forcée des ventes en ligne pourrait remettre en cause le business modèle de l'entreprise, Enrique Martinez a indiqué : "on est dans une année assez spéciale et je pense qu'il faut attendre la fin de l'épidémie pour voir où on sera à partir de 2021...Je pense que le digital va progresser mais (...) nous croyons beaucoup au rôle du magasin".