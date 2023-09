Fnac Darty finalise l'acquisition de MediaMarkt au Portugal

(Boursier.com) — Les autorisations nécessaires ayant été obtenues de la part des autorités compétentes, Fnac Darty annonce finaliser l'acquisition de MediaMarkt au Portugal, conformément aux termes communiqués le 20 avril 2023, pour réalisation le 30 septembre 2023.

MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques de renom qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays. Il propose une gamme très étendue d'appareils électroménagers et de produits techniques, avec un large éventail de références et une offre de services reconnue. Au cours de l'exercice 2021-2022, MediaMarkt Portugal a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Grâce à cette acquisition, Fnac Darty consolide sa position de numéro 2 au Portugal, un marché dynamique pour le Groupe. L'opération est une opportunité d'accélérer sa croissance dans ses métiers historiques, de se diversifier et de se développer dans les catégories du gros et du petit électroménager, ainsi que de renforcer ses services et d'améliorer son efficacité globale.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : "Nous sommes très heureux de finaliser cette acquisition au Portugal, territoire européen particulièrement dynamique, et d'accueillir aujourd'hui au sein du Groupe Fnac Darty, 450 nouveaux collaborateurs, experts des univers de l'électronique et de l'électroménager. L'acquisition de MediaMarkt permet à notre groupe d'asseoir notre expertise technologique et d'accroître notre force commerciale pour proposer à nos clients portugais l'offre de produits et services la plus pertinente. Nous renforçons ainsi notre positionnement particulier face aux enjeux de pouvoir d'achat et de consommation responsable".

L'activité de MediaMarkt au Portugal sera consolidée à 100% dans les comptes de Fnac Darty à partir du 1er octobre 2023.