Fnac Darty : évolution du partenariat stratégique avec CTS Eventim

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce l'évolution de son partenariat stratégique billetterie initié en 2019 avec le Groupe CTS Eventim, leader européen du secteur. Conformément aux dispositions prévues dans le contrat liant les deux parties, CTS Eventim a notifié Fnac Darty de sa volonté d'exercer l'option d'achat existante afin de devenir l'actionnaire majoritaire de France Billet.

Après 4 ans d'activités, l'introduction de nouvelles technologies et l'obtention du statut de Supporter de l'exploitation des services de billetterie de Paris 2024, le Groupe Fnac Darty cèderait 17% du capital et conserverait 35% de France Billet. Fnac Darty se positionnerait alors comme un actionnaire minoritaire important et continuerait à soutenir activement l'activité de billetterie en France au travers de ses points de vente et de la marque Fnac Spectacles.

La transaction, soumise à l'obtention des autorisations requises et à la consultation des représentants du personnel, devrait intervenir dans quelques mois.