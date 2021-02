Fnac Darty : Everyday, un plan stratégique pour générer du cash

Fnac Darty : Everyday, un plan stratégique pour générer du cash









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce son nouveau plan stratégique 'Everyday'... Ce nouveau plan prend appui sur la performance de son modèle omnicanal, renforcé par le précédent plan stratégique 'Confiance+' et éprouvé par la crise liée à la Covid. Ce nouveau projet stratégique permet de déployer la mission du Groupe, qui consiste à s'engager pour un choix éclairé et une consommation plus durable auprès de ses clients .

Fnac Darty porte ainsi la volonté d'être, au quotidien et dans la durée, l'allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de leur foyer.

La mise en oeuvre d'Everyday repose sur 3 ambitions, à horizon 2025 :

1) Incarner les nouveaux standards du retail omnicanal gagnant de demain, à la fois digitalisé et humain

2) Accompagner les consommateurs dans l'adoption de comportements durables

3) Déployer le service de référence d'assistance du foyer par abonnement

Perspectives financières

Grâce à ces trois ambitions, le Groupe Fnac Darty sera en mesure de générer une croissance rentable, accompagnée d'une génération récurrente de cash.

Dans un contexte de crise lié à la Covid qui a marqué l'année 2020 et dont l'issue reste toujours incertaine, la réalisation des différents objectifs du plan repose sur les hypothèses suivantes : absence de nouvelle période prolongée de confinement ou de fermeture de magasins, pas de rupture significative dans la chaîne d'approvisionnement, ni de dégradation durable du niveau de confiance des consommateurs.

Grâce à Everyday, Fnac Darty vise à :

- Faire croître son chiffre d'affaires qui viendra principalement d'une accélération de la croissance des ventes en ligne et de la poursuite des opportunités de développement sur les marchés porteurs ;

- Augmenter sa marge brute principalement grâce au modèle de vente par abonnement des services, fortement générateur de marge, qui permettra de plus que compenser les effets dilutifs induits du mix produits/services vendus en ligne moins favorable et du développement de la franchise ;

- Poursuivre son programme de réduction de coûts opérationnels qui permettra, chaque année, de plus que compenser les effets de l'inflation ;

- Maintenir ses dépenses d'investissement annuelles à un niveau normatif d'environ 120 ME, en dehors des investissements exceptionnels pour près de 40 ME dédiés à la modernisation et à la montée en gamme des équipements logistiques qui impacteront les premières années du plan.

Aussi, les différents leviers stratégiques du plan Everyday mis en place par le Groupe ont pour finalité d'accroître la génération récurrente de cash avec les objectifs suivants :

- Un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023 ;

- Un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.

Ainsi sur la période 2020-2023, le Groupe devrait générer près de 700 ME de cash-flow libre opérationnel cumulé, dans une période incluant 2 années impactées par la crise de la Covid.

Cette génération croissante de cash couplée à un niveau d'endettement qui restera maîtrisé et supportable pour l'entreprise à long terme, avec un levier maximum égal à 2,0x, lui permettront de financer son activité à travers des opérations de croissance externe et d'assurer un retour régulier aux actionnaires.

Dès cette année, le Groupe réactive sa politique de retour aux actionnaires et vise un taux de distribution d'au moins 30% à moyen terme. Aussi, le Groupe propose de distribuer, en 2021, un dividende de 1 par action au titre de 2020, avec un objectif d'augmenter ce montant à 1,5 euro par action dès l'année d'après.

Enfin, en complément, le Groupe étudiera chaque année, de façon opportuniste, la possibilité de réaliser une distribution supplémentaire aux actionnaires sous forme de dividende exceptionnel ou de rachat d'actions après financement des éventuelles opérations de croissance externe et versement du dividende ordinaire.