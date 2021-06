Fnac Darty étend son service de réparation par abonnement

(Boursier.com) — Fnac Darty annonce l'extension de son service de réparation par abonnement, Darty Max, à de nouveaux produits, et confirme sa position de leader des solutions de services d'assistance du foyer. Darty Max est devenu le service d'abonnement à la réparation de référence pour les appareils gros électroménager. Avec près de 200.000 abonnés à Darty Max à fin 2020 et 18 mois après son lancement, Fnac Darty accélère et fait aujourd'hui évoluer son offre en couvrant de nouvelles catégories de produits : le petit électroménager, la TV home cinéma, le Son, la Photo et le Multimédia. À compter de ce jour, 3 formules distinctes sont ainsi proposées aux clients, avec pour objectif d'atteindre 2 millions d'abonnés Darty Max à horizon 2025. Pilier majeur du nouveau plan stratégique Everyday, le développement de Darty Max doit permettre à Fnac Darty d'être, au quotidien et dans la durée, l'allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de leur foyer.

Assuré par les 2.500 techniciens SAV du groupe, Darty Max est un service d'abonnement à la réparation qui permet de facilement réparer plutôt que remplacer, sans limite sur le nombre d'appareils, de pannes ou d'ancienneté, tant que les pièces détachées sont disponibles. Il comprend la téléassistance, le diagnostic, la main d'oeuvre et le remplacement des pièces défectueuses pour tous les appareils achetés chez Darty ou ailleurs. Darty Max intègre également des conseils d'entretien, d'aide à l'usage des appareils et permet un accès prioritaire pour les interventions à domicile et l'assistance téléphonique. En cas d'impossibilité de réparer, le produit du client est remboursé en carte cadeau si le produit a été acheté chez Darty. Avec cette solution tout compris, ce nouveau service participe à l'allongement de la durée de vie de tous les produits électriques et électroniques, en démocratisant et facilitant l'accès à la réparation illimitée des appareils du foyer.